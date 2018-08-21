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Десница святителя Спиридона Тримифунтского будет принесена в Покровский храм Саратова

Новости


"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 24 августа 2018 года с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих прибудет величайшая христианская святыня — десница святителя Спиридона Тримифунтского, - сообщает пресс-служба Саратовской епархии. -

Для миллионов православных верующих в России это событие станет уникальной возможностью прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого наравне со святителем Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир.

Даты пребывания ковчега со святыми мощами в России — 24 августа – 15 октября. Поклониться святыне можно будет в двенадцати регионах России: Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске, Кемерово, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле и Москве. В Саратове святыня будет 17–18 сентября. Ковчег будет находиться в Покровском храме (ул. Максима Горького, 85). Доступ к мощам будет открыт с 12.00 17 сентября до 19.00 18 сентября (круглосуточно)".