Региональное МЧС определило лучших газодымозащитников

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В соревнованиях принимали участие команды всех подразделений федеральной противопожарной службы области. Всего 8 команд по 4 человека в каждой.Участники соревнований прокладывали магистральную линию, тушили условный пожар на 4 этаже, эвакуировали условного пострадавшего с 3-го этажа учебной башни, а также проводили поиск и эвакуацию условного пострадавшего звеном газодымозащитной службы. Участники соревновались и в знании теории.По словам руководителя соревнований, заместителя начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области (по ГПС) полковника внутренней службы Алексея Власова, эти соревнования максимально приближены к реальной работе пожарных. От того, насколько профессионально газодымозащитники проведут разведку, зависит спасение человеческих жизней. От их умения моментально ориентироваться в зоне возгорания во многом зависит успех в ликвидации пожара. Именно поэтому профессиональной подготовки звеньев ГДЗС уделяется особое внимание.По итогам соревнований «Лучшим звеном ГДЗС» признали пожарных 3-го отряда ФПС по Саратовской области (Пожарно-спасательная часть № 3 г. Саратова).Лучшим газодымозащитником Саратовской области стал начальник караула Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Саратовской области капитан внутренней службы Арман Бекенов. В 2013 году он окончил Воронежский институт ГПС МЧС России, по распределению проходит службу в Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Саратовской области. Арман занимается спортом, он кандидат в мастера спорта по рукопашному бою. Ежегодно принимает участие в профессиональных конкурсах и соревнованиях и всегда показывает хорошие результаты. С его участием неоднократно команда СПСЧ становилась победителем соревнований на звание «Лучшее звено ГДЗС». Арман Бекенов успешному выступлению, безусловно, рад и останавливаться на достигнутом не собирается, - сообщает пресс-служба областного МЧС.