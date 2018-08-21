В Волге рядом с Набережной Космонавтов утонул мужчина

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По предварительным данным, 16 августа житель Воскресенского района, приехавший в Саратов в гости к родственникам, выпивал с приятелями на Набережной Космонавтов Саратова. Около четырех часов дня мужчина решил искупаться в реке. Нырнув в воду, он на поверхности водоема более не показался. Присутствовавшие на берегу товарищи предприняли попытки спасти его, однако, не обнаружив приятеля в воде, сообщили о произошедшем в службу спасения. В ходе обследования водоема спасателями обнаружено тело погибшего мужчины спустя два дня. В ходе его осмотра телесные повреждения не обнаружены.В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.