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Театр оперетты готовит премьеру спектакля «Фиалка Монмартра»

Новости / Культура
Театр оперетты готовит премьеру спектакля «Фиалка Монмартра»


В новом сезоне театр отметит полувековой юбилей.

- Оперетта Имре Кальмана «Фиалка Монмартра» ставится к 50-летнему юбилею театра, поэтому значительный акцент будет сделан на театральной теме спектакля, которая проходит в закулисье и на сцене театра Бруйяра «Водевиль», - отмечает художественный руководител театра, режиссер-постановщик оперетты «Фиалка Монмартра» Александр Прасолов. - Специально для этого представления на сцене театра устанавливается поворотный круг. Он позволит не только ускорить смену декораций, даст новую возможность появления и ухода персонажей, но и усилит динамику и зрелищность всего действия. Чтобы максимально использовать возможности сценического поворотного круга, театр пригласил художника-постановщика из Москвы лауреата международных конкурсов Наталью Горшкову.

По информации министерства культуры области, 12 октября премьера «Фиалки Монмартра» откроет первый межрегиональный открытый фестиваль музыкального театра «От водевиля до мюзикла».