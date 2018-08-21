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Житель Перелюбского района заявил о неправомерных действиях сотрудника полиции

Новости
Житель Перелюбского района заявил о неправомерных действиях сотрудника полиции

Сегодня, при помощи почтовой связи в Пугачевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области поступило заявление от жителя села Натальин Яр Перелюбского района о необходимости привлечения к уголовной ответственности за неправомерные действия участкового уполномоченного одного из отделов полиции МУ МВД РФ «Пугачевский», - сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту территориальным подразделением регионального СК незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в целях проверки доводов заявителя уже предприняты меры к вызову для получения объяснений обозначенного им представителя власти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.