Житель Перелюбского района заявил о неправомерных действиях сотрудника полиции
Сегодня, при помощи почтовой связи в Пугачевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Саратовской области поступило заявление от жителя села Натальин Яр Перелюбского района о необходимости привлечения к уголовной ответственности за неправомерные действия участкового уполномоченного одного из отделов полиции МУ МВД РФ «Пугачевский», - сообщает пресс-служба ведомства.
По данному факту территориальным подразделением регионального СК незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в целях проверки доводов заявителя уже предприняты меры к вызову для получения объяснений обозначенного им представителя власти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.