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Обнародована программа IV Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского

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Обнародована программа IV Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского

С 12 по 20 октября в Саратове состоится Четвертый Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского.

По концепции знаменитого театрального форума, его афишу составляют спектакли столичных и провинциальных театров страны, в создании которых принимали участие выдающиеся выпускники саратовской театральной школы разных лет.

На сайте регионального министерства культуры Саратовской области обнародован список отечественных театров-участников Четвертого фестиваля.

"В афише Фестиваля спектакли Мастерской Петра Фоменко (Москва) (сатирическая пьеса Жана Жироду «Безумная из Шайо»), Российского Академического Малого Театра (Москва) (Дэвид Мэмет «Олеанна»), Театра Олега Табакова (Москва) (румынская пьеса Михай Себастиана «Безымянная звезда»), Школы драматического искусства (Москва) (Н.Гоголь «Мертвые души»), Российского государственного академического театра драмы имени Ф. Волкова (Ярославль) (А.Чехов «Чайка»), Новокуйбышевского театра-студии «Грань» (Самарская область) (комедия Александра Вампилова «Старший сын»), Воронежского камерного театра (комедия Даниила Хармса «Гоголь переоделся Пушкиным»), Самарского академического театра драмы имени М. Горького (Самара) (комедия Алексея Толстого «Касатка»), Мастерской Виктора Рыжакова «Июльансамбль» (9-я студия МХАТ) (музыкальный спектакль «Современный концерт») и Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова (премьера - «Доходное место» А.Островского).

В спектаклях Фестиваля выступят известные артисты, яркие представители саратовской театральной школы, многие из которых начинали свой творческий путь на сценах наших театров. Среди них: Народный артист России Евгений Редько, заслуженная артистка России Галина Тюнина (курс Народной артистки СССР Валентины Ермаковой), заслуженный артист России Игорь Яцко (курс Народного артиста СССР Юрия Киселёва), Анастасия Светлова (курс Народной артистки СССР Валентины Ермаковой), Вячеслав Чепурченко (курс Народного артиста РСФСР Александра Галко), Юлия Бокурадзе (Клюкина) (курс Народной артистки России Риммы Беляковой), Павел Ильин (курс заслуженного артиста России Игоря Баголей).

В память о Вячеславе Гвоздикове - выпускнике Саратовского театрального училища 1968 года, Самарский драматический театр покажет его последнюю режиссерскую работу «Касатка» (по произведению Алексея Толстого).

«Июльансамбль» представит Татьяну Пыхонину, выпускницу курса Заслуженного артиста России Антона Кузнецова, в качестве музыкального руководителя спектакля.

Кульминацией Фестиваля станет премьера спектакля Саратовского академического театра драмы с участием выпускников разных лет саратовской театральной школы", - сообщается в пресс-релизе.