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Сегодня начался третий Всероссийский фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина»

Новости
Сегодня начался третий Всероссийский фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина»

20 августа стартовал третий Всероссийский фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина».

Фестиваль открыла творческая неделя. Сегодня молодые художники, студенты художественных училищ и учащиеся детских художественных школ приступили к работе на пленэрах. В течение пяти дней они будут писать картины на природе в живописных местах города Хвалынска и его окрестностях.

Поддерживая принцип преемственности уникальных традиций саратовской художественной школы, в пленэре впервые принимают участие 20 юных художников из 15 районов области (Вольский, Балаковский, Балашовский, Краснокутский, Марксовский, Новоузенский, Саратовский, Калининский, ЗАТО Светлый, Пугачевский, Ровенский, Ртищевский, Советский, Хвалынский, Энгельсский).

Кроме того, в программе фестиваля запланировано проведение круглых столов, мастер-классов, творческих встреч. По окончании творческой недели все художники представят свои работы на масштабной выставке-продаже картин. По итогам пленэров несколько молодых художников получат рекомендацию для дальнейшего обучения в Московском художественном институте имени В.И. Сурикова.

Фестиваль объединит три поколения художников. Это более 70 юных, молодых и именитых представителей изобразительного искусства из Саратовской области и 6 регионов страны (Москва, Рязань, Ярославль, Воронеж, Пенза и Астрахань). Причем география участников фестиваля 2018 года значительно расширилась (с 3 до 6 регионов России и с 50 до 70 участников пленэров).

23 и 24 августа все участники фестиваля «Хвалынские этюды» и приглашенные музейные работники Саратовской области, это более 200 человек, примут участие в работе VIII научной конференции, посвящённой жизни и творчеству К.С. Петрова-Водкина.

Заключительный день фестиваля 25 августа будет наполнен различными культурными событиями. Главной территорией праздника станут учреждения культуры города Хвалынска.