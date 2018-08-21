В Саратове планируется замена 12,5 километров тепловой изоляции на трубопроводах

просмотров: 86

Общий объем финансирования составит 61,5 млн рублей.К теплоизоляционным работам уже приступили подрядные организации. Так, на ул. Лебедева-Кумача специалисты демонтировали старую изоляцию на тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5 диаметром 1000 мм. До начала сентября будет «утеплено» 3 км теплосети.Работы также будут выполнены на теплотрассах по ул. Бардина, Шехурдина, Торговый пр-д, Волгоградская, Навашина, Просп. Строителей, ул. Мамонтовой, 2-ая Электронная, Трудовой переулок, Топольчанская, Чемодурова, Техническая и т.д. Обновление изоляции ведется с использованием материала из стеклоткани, кашированной алюминиевой фольги и минеральной ваты. Конструкция выполнена как единое целое, что позволяет производить монтаж в кратчайшие сроки.Работы по замене изношенной теплоизоляции на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях специалисты энергокомпании ведут ежегодно. Они входят в программу мероприятий по подготовке к каждому отопительному сезону. Теплоизоляция не только позволяет защитить трубопровод от внешнего воздействия, но и обеспечивает необходимый температурный режим при транспортировке теплоносителя.