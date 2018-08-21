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Саратовские студенты совершили байдарочный сплав по реке Большой Караман

Новости


В рамках социального проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ» состоялся однодневный байдарочный сплав по реке Большой Караман, в котором приняли участие представители медиа-центров Поволжского института управления РАНХиГС СГУ, СГТУ, СГЮА, студенты программы «Капитаны России» (СГСЭУ), активисты творческой молодежи и движения «Саратов молодой».

От села Старицкое до села Ленинское Энгельсского района участники сплава прошли на байдарках больше 16 километров. Получилось настоящее водное приключение.

- На реке Большой Караман нет быстрого течения, поэтому нам пришлось погрести, - рассказала руководитель проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ» Оксана Чередник. - По пути мы преодолевали бобровые плотины и речные отмели. И сама река – очень извилистая, требует сноровки в управлении байдаркой.

Участники мероприятия отметили, что у всех на слуху байдарочные сплавы по Хопру, Медведице, Терешке. Но на этот раз они открыли для себя Большой Караман. Многие из них не в первый раз путешествуют по Саратовской области с проектом «БЛИЗКАЯ точка РФ».

- Это был первый для меня сплав и это очень интересный опыт, - рассказал студент ПИУ РАНХиГС, видеограф Виктор Мишаков. – Хотелось бы поблагодарить организаторов за такие замечательные мероприятия.
Проект «БЛИЗКАЯ точка РФ» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.