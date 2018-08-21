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Проводится проверка по факту гибели жителя Заводского района
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Проводится проверка по факту гибели жителя Заводского района

Новости / ЧП
Проводится проверка по факту гибели жителя Заводского района


В числе подозреваемых в нанесении смертельного ранения - бывшая супруга погибшего.

По информации пресс-службы следственного управления региона, вчера вечером в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома на улице Омской тела 44-летнего мужчины. На нем имелось колото-резаное ранение груди слева.

По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. "В настоящее время в числе прочих рассматривается версия о возможном нанесении потерпевшему ножевого ранения его бывшей 44-летней супругой, - рассказали в управлении. - Проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решении".

Фото http://tltgorod.ru