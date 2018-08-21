В Саратове продолжает подготовка к фестивалю первокурсников «Поехали»
Праздник первокурсников по традиции пройдет 1 сентября на Театральной площади.
Фестиваль «Поехали!» пройдет в третий раз. он объединит первокурсников и преподавателей вузов и станет масштабной церемонией посвящения в студенты. Участие в празднике примут более 10 тысяч человек.
В рамках мероприятия запланированы шествие первокурсников, награждение лауреатов премии для научно-педагогических работников вузов «Высота». На Театральной площади вчерашние выпускники традиционно произнесут студенческую клятву. Каждый вуз будет представлен командой, которая презентует свое учебное заведение ярким и красочным выступлением.
Первые репетиции провели студенты классического университета. В них приняли участие порядка ста человек. По словам председателя Совета студентов и аспирантов Виктора Федорова, основой номера послужит текст Макса Коржа «Стилево». Акцент будет сделан на престижном образовании в саратовском вузе.
Фото https://cod64.ru