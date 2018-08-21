Два пешехода попали под колеса автомобилей в воскресенье
В числе пострадавших - 10-летняя девочка.
По информации управления ГИБДД области, вчера в районе 11 часов утра на ул. Волжский г. Энгельса водитель автомобиля «Лада Гранта» допустил наезд на девочку 2008 года рождения, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя госпитализирована.
В 20:00 в р.п. Озинки водитель автомобиля «ВАЗ-219010», двигаясь по обочине, допустил наезд на идущего в попутном направлении пешехода - женщину 1996 года рождения, после чего скрылся с места ДТП. Пострадавшая женщина госпитализирована. На данный момент личность водителя установлена.