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Фестиваль детских лагерей «Татнефти» в этом году был посвящен 45-летию KAMA TYRES
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Фестиваль детских лагерей «Татнефти» в этом году был посвящен 45-летию KAMA TYRES

Новости
Фестиваль детских лагерей «Татнефти» в этом году был посвящен 45-летию KAMA TYRES


Настоящий праздник детства прошёл в ДОЛ «Чайка» – одном из крупнейших детских лагерей ПАО «Татнефть». В этот день в рамках XXIII фестиваль детских оздоровительных лагерей компании «Татнефть», посвящённого 75-летию начала разработки нефтяных месторождений Республики Татарстан и 45-летию шинного комплекса KAMA TYRES, собрались 13 детских лагерей.

Участники мероприятия соревновались в спортивных состязаниях, самостоятельно готовили мороженое с жидким азотом, были задействованы в работе развлекательных площадок «Секреты фокусов» и «Практическая магия», в конкурсе визиток «Творческое детство».

Кроме этого все желающие могли взять автограф у российского автогонщика Тимура Тимерзянова, сфотографироваться с настоящими гоночными машинами, мини-баггами и спортсменами команды «Кама-Мотор-Спорт».

Для гостей и участников мероприятия шинный комплекс KAMA TYRES подготовил экспозицию со своей продукцией и главным трофеем Континентальной хоккейной лиги – Кубком Гагарина. Его в этом году выиграл хоккейный клуб «Ак Барс» - команда стала первым в истории чемпионата трёхкратным обладателем этой награды.

Помимо детей сотрудников ПАО «Татнефть» в фестивале приняли участие заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по общим вопросам Рустам Мухамадеев, и.о. директора УК «Татнефть-Нефтехим» Гюзель Хабутдинова, заместитель главы Нижнекамского муниципального района РТ Эльвира Долотказина, директор Центра «Лето» РТ Раиль Муратшин, и.о. председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяна Васильева, ведущий специалист социально-экономического отдела Нефтегазстройпрофсоюза России Мирлан Укуев, и.о. председателя молодежного комитета ПАО «Татнефть» Дмитрий Несмин, председатель профсоюзного комитета компании «Татнефть» Гумар Яруллин, ветераны татарстанской нефти и др.

«Стать частью яркого фестиваля детских лагерей «Татнефти» – честь для нас. Мы были рады предоставить возможность гостям и участникам мероприятия познакомиться с именитыми спортсменами нашей Республики и увидеть заветный спортивный трофей – Кубок Гагарина», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора ТД «Кама» по маркетингу.

KAMA TYRES – шинный комплекс ПАО «Татнефть», который объединяет 12 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на ее долю приходится 19% общего потребления шин в стране.