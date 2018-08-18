18 августа 2018 06:44 СУББОТА
Новости
18:24 | 17 августа
Волонтеры поискового отряда разыскивают родственников погибшего бойца
17:51 | 17 августа
Компания «Балтика»: мы укрепили лидерские позиции на российском рынке пива
17:05 | 17 августа
В рамках фестиваля «Хвалынские этюды К.С. Петрова – Водкина» будет представлен проект «Живописный символизм»
16:11 | 17 августа
В Саратове начинаются очередные "Городские выходные"
15:18 | 17 августа
В Саратове почтили память Олега Табакова
14:09 | 17 августа
17 августа в Саратове пройдет концерт лауреатов и дипломантов Первого открытого фестиваля-конкурса имени Эдвина Фрицлера
13:31 | 17 августа
Из-за жары для саратовцев вновь введено ограничение нахождения в лесах
12:18 | 17 августа
Саратовская область отметила 100-летний юбилей создания автономной области немцев Поволжья
10:33 | 17 августа
В Саратове продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»
09:20 | 17 августа
Студенты мастерской Риммы Беляковой представят премьеру спектакля «Дон Жуан, или Любовь к геометрии»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Волонтеры поискового отряда разыскивают родственников погибшего бойца

Новости
Волонтеры поискового отряда разыскивают родственников погибшего бойца

Установлено, что до войны Петр Андреевич Семенов 1904 года рождения проживал в селе Пинеровка Балашовского района.

Останки бойца и личный медальон были подняты поисковым отрядом "Обелиск" (г. Москва) в апреле 2012 года в Смоленской области, Гагаринском районе, деревне Пудыши. Перезахоронены они были 23 июня того же года в братской могиле в Смоленской области, Гагаринский районе, деревне Петушки.

Поисковиками установлено, что Семенов был призван в августе 1941 года Балашовским ГВК Саратовской области. Он был гвардии красноармейцем 6-го гвардейского мотострелкового полка 3-й гвардейской мотострелковой дивизии. Убит 11 августа 1942 года юго-западнее деревни Большие Носовые Кармановского района Смоленской области.

Также известно, что до войны боец проживал в селе Пинеровка по адресу: пер. Луначарский, дом 15. У него оставалась жена Семенова Пелагея Евдокимовна.

Волонтеры отряда "Обелиск" на протяжении шести лет ведут поиски родственников Петра Семенова, чтобы отдать им личный ("смертный") медальон, а также вещи солдата: противогаз, саперную лопату, значки ГТО 1 и 2 ступени и документы. К сожалению, узнать что-либо о них по довоенному адресу не удалось. Однако поисковики предполагают, что родные бойца могут проживать в Саратовской области. Всех, кому что-либо известно о них, просим откликнуться по электронному адресу izvestia@list.ru ("Известия-Саратов") или roza-fattahova@mail.ru (волонтер поискового отряда "Обелиск" Роза Фаттахова).