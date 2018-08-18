Волонтеры поискового отряда разыскивают родственников погибшего бойца

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Останки бойца и личный медальон были подняты поисковым отрядом "Обелиск" (г. Москва) в апреле 2012 года в Смоленской области, Гагаринском районе, деревне Пудыши. Перезахоронены они были 23 июня того же года в братской могиле в Смоленской области, Гагаринский районе, деревне Петушки.Поисковиками установлено, что Семенов был призван в августе 1941 года Балашовским ГВК Саратовской области. Он был гвардии красноармейцем 6-го гвардейского мотострелкового полка 3-й гвардейской мотострелковой дивизии. Убит 11 августа 1942 года юго-западнее деревни Большие Носовые Кармановского района Смоленской области.Также известно, что до войны боец проживал в селе Пинеровка по адресу: пер. Луначарский, дом 15. У него оставалась жена Семенова Пелагея Евдокимовна.Волонтеры отряда "Обелиск" на протяжении шести лет ведут поиски родственников Петра Семенова, чтобы отдать им личный ("смертный") медальон, а также вещи солдата: противогаз, саперную лопату, значки ГТО 1 и 2 ступени и документы. К сожалению, узнать что-либо о них по довоенному адресу не удалось. Однако поисковики предполагают, что родные бойца могут проживать в Саратовской области. Всех, кому что-либо известно о них, просим откликнуться по электронному адресу izvestia@list.ru ("Известия-Саратов") или roza-fattahova@mail.ru (волонтер поискового отряда "Обелиск" Роза Фаттахова).