Компания «Балтика»: мы укрепили лидерские позиции на российском рынке пива

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За рассматриваемый период времени «Балтика» утвердилась на своих лидерских позициях на рынке пива Российской Федерации. Так, во втором квартале объемы ее продаж «приросли» на 10%, а по завершении первых шести месяцев года — на 1%. Выручка на литр продукции осталась стабильной, прибыльность — высокой, а маржа операционной прибыли превысила 20%.Пресс-служба «Балтики» отмечает, что во втором квартале рыночная доля бренда продемонстрировала прирост на 70 б.п. (до 31,4%). За то же время компания упрочила свое лидерство в растущем канале современной торговли и канале традиционной торговли с долями 31,1% и 29,5% соответственно.По итогам первого полугодия текущего года «Балтика» сохранила за собой лидирующую позицию в сегментах безалкогольного пива (доля 51,3%) и сегмента разливного пива навынос (22,5%). За то же время объемная доля бренда выросла на 2,5 п.п. (если сравнивать с первыми шестью месяцами 2017 года).За рассматриваемый шестимесячный период с начала года главными сортами линейки бренда «Балтика» была продемонстрирована положительная динамика. А экспорт продукции компании за то же время показал прирост на 17% в сравнении с тем же периодом годом ранее.