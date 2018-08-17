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В рамках фестиваля «Хвалынские этюды К.С. Петрова – Водкина» будет представлен проект «Живописный символизм»

Новости


В рамках фестиваля «Хвалынские этюды К.С. Петрова – Водкина», который пройдет в области с 20 по 25 августа 2018 года, Фонд развития современного искусства и Саратовский филиал Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО представляют проект «Живописный символизм», посвященный осмыслению традиций саратовской школы живописи.

В рамках проекта состоится презентация книги заслуженного художника России Владимира Мошникова «Живописный символизм. Услышать голос Саратовской школы». Это масштабное исследование уникальных особенностей творчества саратовских живописцев.

Кроме того, в Хвалынске будет представлена выставка цифровой живописи с дополненной реальностью петербургского художника Алексея Андреева «Живописный символизм. Цифра», которая призвана подчеркнуть преемственность художественных приемов начала ХХ и начала XXI веков, а также продемонстрировать влияние локального художественного движения—Саратовской живописной школы—на русское искусство в целом.

«В Хвалынске, родном городе К. С. Петрова-Водкина, встречаются три эпохи и три метода живописи. В диалог с наследующей традициям мастера «Саратовской школой» вступают новые технологии – цифровая живопись, дополненная реальность и безграничное пространство виртуальных сферических панорам», - считает куратор выставки, искусствовед Арсений Штейнер.