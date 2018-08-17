В Саратове начинаются очередные "Городские выходные"
С 17 по 19 августа в Саратове пройдут очередные «Городские выходные».
В рамках мероприятия состоится I межрегиональный летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел». Его организует АНО «Палата ремесел Саратовской области» при поддержке министерства экономического развития, Торгово-промышленной палаты региона и администрации Саратова.
Кроме мастер-классов, выставки-продажи изделий ручной работы и выступлений творческих коллективов, всех гостей мероприятия ожидают вечерние кинопоказы под открытым небом, которые будут организованы Саратовским областным методическим киновидеоцентром.
Киносеансы будут проходить в течение двух дней:
- 17 августа в 20.00 состоится показ х/ф «Время первых» (реж. Д.Киселев, 6+);
- 18 августа в 20.00 все желающие смогут посмотреть х/ф «Притяжение» (реж. Ф.Бондарчук, 12+).
Вход свободный!