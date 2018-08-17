В Саратове почтили память Олега Табакова
17 августа 2018 года исполнилось бы 83 года народному артисту СССР Олега Табакова. В Саратове в этот день возложили цветы к памятнику великому земляку, где он изображен в образе Олега Савина из кинофильма «Шумный день».
В памятном мероприятии приняли участие министр культуры Татьяна Гаранина, представители культурной общественности, руководители учреждений культуры области. Пришедшие почтили память великого земляка, народного артиста СССР Олега Табакова и возложили цветы.
В память о легендарном земляке в Саратове установлен памятник артисту, памятная доска и Дворцу творчества детей и молодёжи присвоено имя российского актёра и режиссёра, народного артиста СССР Олега Павловича Табакова.
По результатам опроса ВЦИОМ каждый десятый россиянин назвал Олега Табакова самым любимым режиссером, а каждый двенадцатый - самым любимым актером. Его имя известно почти каждому жителю Россиии (95%), в старших возрастных группах известность абсолютная (100% среди 45-59-летних), - сообщает пресс-служба регионального минкульта.