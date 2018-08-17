17 августа в Саратове пройдет концерт лауреатов и дипломантов Первого открытого фестиваля-конкурса имени Эдвина Фрицлера
17 августа в Саратове пройдет концерт лауреатов и дипломантов Первого открытого фестиваля-конкурса имени Эдвина Фрицлера.
Проект проводится в рамках комплекса мероприятий, посвященных 100-летию создания Автономии немцев Поволжья.
Целью конкурса является укрепление национально-культурных контактов народов России и развитие межкультурного и межнационального диалога на основе продвижения лучших произведений немецкой культуры и музыкального искусства.
Фестиваль-конкурс носит имя Эдвина Федоровича Фрицлера – уроженца Саратовской области, композитора, философа, поэта, фортепианного педагога и общественного деятеля. Он является автором песен, романсов, инструментальных пьес. Он сохранял немецкий язык, писал удивительные образные стихи, уделял внимание немецкой культуре и в своем композиторском творчестве. Конкурс, названный в его честь, дает шанс молодому поколению российских немцев показать свой талант и умения.
В качестве почетного гостя в концерте примет участие лауреат международных конкурсов Эльза Неб, а также творческие коллективы из Самарской, Оренбургской, Астраханской областей.
Место проведения концерта: Саратовская областная филармония им. А. Шнитке, г. Саратов, Соборная пл., д. 9. , 17 августа в 19:00.