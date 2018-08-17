Из-за жары для саратовцев вновь введено ограничение нахождения в лесах

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На период действия режима запрещается:– проезд транспортных средств в лесные массивы, расположенные на землях лесного фонда, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов;– разведение костров, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;– проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигания твердых бытовых отходов, мусора, сжигание травы, в том числе и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным озеленительным лесным насаждениям, проведение пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения.Несмотря на принимаемые всеми профильными службами меры пожарная опасность на землях лесного фонда области остается высокой.С учетом сложной пожарной обстановки в лесах инспекторами государственного лесного и пожарного надзора усилено патрулирование лесных участков. С начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Саратовской области выявлено 79 фактов нарушения Правил пожарной безопасности в лесах, нарушители привлечены к административной ответственности.В течение пожароопасного сезона законодательством предусмотрено обязательное исполнение требований Правил пожарной безопасности в лесах и противопожарного режима вблизи границ лесного фонда, нарушение которых влечет административную и даже уголовную ответственность.Министерство природных ресурсов и экологии области призывает жителей и гостей Саратовской области соблюдать Правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесам территориях, а также воздержаться от посещения лесов на указанный период.В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов граждане могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00», или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «574-500».