Саратовская область отметила 100-летний юбилей создания автономной области немцев Поволжья

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Министр внутренней политики и общественных отношений Елена Щербакова, открывая мероприятие, сказала: «С начала недели в Саратовской области идут мероприятия, приуроченные к 100-летию. Хочу отметить, что организаторы подготовили насыщенную программу, в повестке которой присутствуют самые разноплановые мероприятия – от учебного семинара по немецкому языку до концерта в филармонии. Отдельное направление разработано для молодежи. Так, сегодня представители молодого поколения побывали в поселке Ровное, бывший Зельман, где знакомились с историей населенного пункта в музее и провели социальную акцию по облагораживанию часовни «Неустанной помощи Марии». В понедельник была открыта памятная плита в селе Сосновка Марксовского района. Также в эти дни в нашем регионе проходят научная конференция, социальный форум».«В цикле мероприятий главным является международная научно-практическая конференция в Марксе. На конференции мы рассматриваем вопросы создания и деятельности области немцев Поволжья, плюсы и минусы автономии», - отметил председатель комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Генрих Мартенс.«Это самое эмоциональное событие года и кульминация всех мероприятий, посвященных немцам Поволжья. В настоящее время в области находится более 400 гостей, в том числе из сопредельных государств - Казахстана, Киргизии, большая делегация из Германии», - отметила вице-президент Федералистского союза европейских национальных меньшинств, первый заместитель председателя Ассоциации общественных объединений «Международный союз немецкой культуры» Ольга Мартенс.