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В Саратове продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»

Новости


В Саратовской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» завершен ремонт 35 дворов. Работы продолжаются на 133 дворовых территориях и 16 общественных пространствах.

По словам министра строительства и ЖКХ области Дмитрия Тепина, на реализацию приоритетного проекта в регионе предусмотрено 589,5 млн. рублей.

«В перечень работ по благоустройству придомовых территорий входит асфальтирование проезжей части, обустройство тротуаров, бордюров, установка лавочек, урн для мусора» - подчеркнул министр.

На каждый объект заключен договор на осуществление контроля качества проведения работ.

«Гарантийный срок введенного в эксплуатацию объекта составляет 36 месяцев. При выявлении скрытых дефектов в процессе эксплуатации, подрядная организация обязаны устранять недостатки, возникшие в течение гарантийного срока, за счет собственных средств», - сообщил Дмитрий Тепин.

В этом году участниками проекта стали города Аркадак, Аткарск, Балаково, Балашов, Вольск, Ершов, Калининск, Красноармейск, Красный Кут, Маркс, Новоузенск, Петровск, Пугачев, Ртищево, Хвалынск, Саратов, Энгельс, ЗАТО Шиханы.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году в Саратовской области планируется реконструировать 245 дворовых территорий и 20 общественных пространств.