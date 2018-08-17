Студенты мастерской Риммы Беляковой представят премьеру спектакля «Дон Жуан, или Любовь к геометрии»
20 сентября в 18.00 на большой сцене театра юного зрителя студенты мастерской народной артистки РФ Риммы Ивановны Беляковой представят премьеру уже третьего дипломного спектакля.
Постановку осуществил второй педагог мастерской режиссёр Олег Загумённов. Он взял для работы со студентами очень необычный материал – пьесу швейцарского интеллектуала и литератора Макса Фриша «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» (перевод К. Богатырева). В постановочной группе спектакля - художник Ольга Колесникова, композитор Евгений Мякотин, художник по свету Максим Шлыков, в качестве хореографа выступит один из студентов курса Руслан Арифуллин.
Спектакль рекомендован к просмотру зрителям старше 14 лет.
В начале этого года студенты этого курса представили на суд зрителей два дипломных спектакля: музыкальную историю «Однажды в Лондоне» по мотивам «Оливера Твиста» Ч. Диккенса и композицию из пьес А. Островского «Любовь и деньги».
Фото www.saratovnews.ru