Жителей Саратова предупреждают о грозе
Возможны затруднения в работе транспорта.
По информации Саратовского ЦГМС, в ближайшие сутки в городе ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков.
Прогнозируемая температура ночью - + 19°С… + 21°С, днем - + 25°С… + 27°С.
Завтра днем ожидается гроза со шквалистым усилением северного ветра, порывами 15-18 м/с.
Единая дежурно-диспетчерская служба Саратова предупреждает, что возможны затруднения в работе транспорта, обрыв линий электропередач и связи, падение деревьев и плохо закрепленных конструкций.
Фото https://dixinews.ru