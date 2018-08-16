В Татищеве утонул 34-летний мужчина

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 14 августа 34-летний житель другого региона, гостивший у родственников в поселке Татищево, вместе с приятелем после распития спиртного отправились купаться на водоем,расположенный неподалеку от села Курдюм. Искупавшись, оба мужчины вышли на берег, после чего один из них уснул. Проснувшись, он не обнаружил товарища рядом.По возвращению в поселок мужчина удостоверился, что приятель домой не вернулся и рассказал о случившемся его родственникам, которые обратились в полицию с заявлением об исчезновении. В ходе обследования водоема спасателями обнаружено тело погибшего мужчины. При этом видимых телесных повреждений на нем обнаружено не было.В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.Фото https://om-saratov.ru