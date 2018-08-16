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Летом по Приволжской железной дороге перевезено около 10 тысяч отдыхающих детей

Новости
Летом по Приволжской железной дороге перевезено около 10 тысяч отдыхающих детей


Перевозке детских групп уделяется особое внимание.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, с июня по август на магистрали перевезено около 10 тысяч детей в составах организованных групп в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Новороссийск, Туапсе, Анапу и Адлер.

На Приволжской железной дороге перевозке детских групп уделяется особое внимание. Ребят сопровождают проводники, прошедшие дополнительное обучение по курсу детской психологии. Для обеспечения безопасности поезда сопровождаются сотрудниками полиции на транспорте.

Железнодорожники напоминают, что организаторы групповых и детских поездок должны уделять особое внимание правильному оформлению железнодорожных проездных документов.