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В Саратове состоится форум «Отцовство в России – современные тенденции и приоритеты»

Новости


Участники встречи обсудят актуальные вопросы поддержки семей, поделятся опытом в реализации проектов в сфере поддержки отцовства, материнства и детства.

Мероприятие пройдет 23 августа при поддержке уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка и правительства Саратовской области.

В работе форума планируется участие уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой, руководителя Совета отцов при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка Андрея Коченова, а также представителей профильных министерств и ведомств, государственных органов и органов местного самоуправления Саратовской области, региональных Советов отцов, экспертов и специалистов в области охраны семьи, материнства, отцовства и детства, родительской общественности.

Будет организовано несколько площадок: «Безопасность детства», «Роль отца в семье», «Детское питание», «Детский спорт». Состоится открытый футбольный матч «Отцы и дети» с участием команд Совета отцов области и юных спортсменов.

Для гостей будут организованы экскурсии по парку Победы, Национальной деревне, музею боевой и трудовой славы, а также встреча с представителями Саратовского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».