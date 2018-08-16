Одаренных учащихся соберет летняя школа «Созвездие»
Она будет работать с 19 по 29 августа на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Дубки».
По информации министерства образования области, на протяжении десяти дней 250 победителей и призеров регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года будут изучать естественно-научные, физико-математические и гуманитарные предметы.
Участники школы прослушают лекции преподавателей университета, будут решать олимпиадные задачи, производить разбор олимпиадных заданий, а также заниматься спортом и творчеством.
Как сообщили в министерстве, областная летняя школа для одаренных учащихся общеобразовательных учреждений открывается уже на протяжении 30 лет.