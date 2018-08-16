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На железнодорожном переезд автомобиль столкнулся с поездом

Новости / ЧП
На железнодорожном переезд автомобиль столкнулся с поездом


Причиной ДТП послужило грубое нарушение водителем правил дорожного движения.

Авария произошла сегодня около восьми часов утра на регулируемом железнодорожном переезде при исправно действующей автоматической переездной сигнализации в Саратовском регионе на 266 км перегона Тарханы – Липовский двухпутного электрифицированного участка Сенная – Саратов. По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, водитель легкового автомобиля (Haval) выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 46 сообщением Екатеринбург – Кисловодск.

Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, в результате столкновения избежать не удалось.

В связи с происшествием был задержан пассажирский поезд № 46 сообщением Екатеринбург – Кисловодск на 28 минут.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

Фото https://pp.userapi.com