На железнодорожном переезд автомобиль столкнулся с поездом
Причиной ДТП послужило грубое нарушение водителем правил дорожного движения.
Авария произошла сегодня около восьми часов утра на регулируемом железнодорожном переезде при исправно действующей автоматической переездной сигнализации в Саратовском регионе на 266 км перегона Тарханы – Липовский двухпутного электрифицированного участка Сенная – Саратов. По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, водитель легкового автомобиля (Haval) выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 46 сообщением Екатеринбург – Кисловодск.
Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, в результате столкновения избежать не удалось.
В связи с происшествием был задержан пассажирский поезд № 46 сообщением Екатеринбург – Кисловодск на 28 минут.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.
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