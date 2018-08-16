В убийстве энгельсского судьи подозревают его дядю

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По информации пресс-службы следственного управления области, 15 августа в ночное время на в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на территории Балтайского района в результате огнестрельных ранений туловища скончался 40-летний судья Энгельсского районного суда Саратовской области."Благодаря грамотно спланированным и организованным следственным и оперативно-розыскным мероприятия, проведенным совместно следователями с сотрудниками органов внутренних дел и Росгвардии, на территории села Балтай задержан подозреваемый в убийстве судьи – его 61-летний дядя, у которого мужчина находился в гостях. При этом в ходе задержания изъято ружье, из которого, по данным следствия, произведены два выстрела, ставшие смертельными для потерпевшего. По основной версии, конфликт между мужчинами произошел на бытовой почве и не связан с профессиональной деятельностью судьи", - сообщили в пресс-службе.В настоящее время подозреваемый задержан, с его участием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причины и всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия работают наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального управления, которые уже приняли к своему производству материалы указанного уголовного дела.