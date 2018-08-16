Саратов посетила делегация волонтерского движения «Маяки дружбы. Россия сближает-2018»
Участники проекта посетили здание мэрии и городской думы, а также Увекское городище.
По информации пресс-службы городской администрации, в настоящее время «Маяки дружбы» путешествуют по Волге. Их маршрут проложен через Астраханскую, Волгоградскую, Саратовскую, Самарскую и Ульяновскую области, а также Калмыкию, Чувашию и Татарстан.
14 августа волонтеры приняли участие в мероприятии, посвященном Дню археолога. Они посетили Увекское городище, где организована археологическая экспедиция. После этого делегацию ждала экскурсия по зданию мэрии и городской Думы. Также участники проекта посетили музей парламентаризма.