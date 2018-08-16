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В Аркадакском районе при пожаре погиб 57-летний мужчина

Новости / ЧП
В Аркадакском районе при пожаре погиб 57-летний мужчина

По данному факту проводится доследственная проверка.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 15 августа около 2 часов ночи в частном домовладении, расположенном в одном из сел Аркадского района, произошло возгорание. После тушения огня было обнаружено тело хозяина дома с признаками термического воздействия.

- Установлено, что погибший в момент воспламенения дома находился один. Он проживал совместно с сожительницей, которая накануне уехала к родственникам в соседний населенный пункт. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Со слов соседей, ранее в доме погибшего уже случалось возгорание по указанной причине, - сообщает пресс-служба следственного управления.

Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, в том числе, причины возгорания. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проведения проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото https://rbsmi.ru