280 выпускников этого года получат знаки губернатора «За отличие в учебе»
Традиционно награждение состоится в муниципальных районах области в рамках августовских совещаний.
По информации пресс-службы министерства образования области, награды будут удостоены те, кто получал полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам, показал результат единого государственного экзамена по каждому сданному предмету не ниже 70 баллов и у кого результат единого государственного экзамена по математике базового уровня составил 5 баллов «отлично».
По итогам 2017/2018 учебного года из 663 кандидатов определились 280 обладателей Почетного знака губернатора Саратовской области «За отличие в учебе». В прошлом году таких выпускников было 254.
Фото http://www.saroblnews.ru