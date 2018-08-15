15 августа 2018 22:34 СРЕДА
Новости
18:00 | 15 августа
280 выпускников этого года получат знаки губернатора «За отличие в учебе»
17:11 | 15 августа
Саратовцы увидят уникальный катамаран на солнечных батареях
16:20 | 15 августа
В Саратове будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве соседки
15:23 | 15 августа
Названы фильмы, которые будут показывать в Ночь кино
14:06 | 15 августа
Промышленным предприятиям компенсируют до 70% кредитной ставки на инвестпроекты
12:46 | 15 августа
Два переезда в Заводском районе закрываются на ремонт
11:30 | 15 августа
Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства у несовершеннолетнего
10:13 | 15 августа
Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, юный пешеход»
09:00 | 15 августа
Продолжается формирование шорт-листа фильмов-участников конкурсной программы фестиваля "Киновертикаль"
18:00 | 14 августа
Саратовцы примут участие в факельной эстафете «Бег Мира»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовцы увидят уникальный катамаран на солнечных батареях

Новости
Саратовцы увидят уникальный катамаран на солнечных батареях


Первый российский катамаран, работающий на электродвигателях и солнечных батареях, прибудет в наш город 18 августа.

Плавучий агрегат построен в Санкт-Петербурге АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований" специально для экспедиции "Эковолна", которая проходит в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты «Маринет» Национальной технологической инициативы (НТИ). 19 мая он отправился в путь по рекам России по маршруту Санкт-Петербург – Великий Новгород – Москва – Астрахань. За три месяца судно пройдет более 5000 километров через 20 регионов России.

По информации организаторов, экспедиция в сотрудничестве с ведущими вузами изучает гидрохимические характеристики и качество воды по маршруту и по итогам построит интерактивную экологическую карту. В 14 городах маршрута проходит научно-технический фестиваль «Эковолна», в рамках которого будут организованы научно-популярные лекции, мастер-классы, конкурсы, викторины и квесты в области экотехнологий.

18 августа в Саратове состоится презентация катамарана и экспедиции. С 14.00 – 16.00 жители города смогут вступить на борт уникального судна, пообщаться с идейными вдохновителями экспедиции, организаторами и экипажем, узнать об использовании альтернативных источников энергии в России и мире.