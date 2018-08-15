Саратовцы увидят уникальный катамаран на солнечных батареях

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Плавучий агрегат построен в Санкт-Петербурге АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований" специально для экспедиции "Эковолна", которая проходит в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты «Маринет» Национальной технологической инициативы (НТИ). 19 мая он отправился в путь по рекам России по маршруту Санкт-Петербург – Великий Новгород – Москва – Астрахань. За три месяца судно пройдет более 5000 километров через 20 регионов России.По информации организаторов, экспедиция в сотрудничестве с ведущими вузами изучает гидрохимические характеристики и качество воды по маршруту и по итогам построит интерактивную экологическую карту. В 14 городах маршрута проходит научно-технический фестиваль «Эковолна», в рамках которого будут организованы научно-популярные лекции, мастер-классы, конкурсы, викторины и квесты в области экотехнологий.18 августа в Саратове состоится презентация катамарана и экспедиции. С 14.00 – 16.00 жители города смогут вступить на борт уникального судна, пообщаться с идейными вдохновителями экспедиции, организаторами и экипажем, узнать об использовании альтернативных источников энергии в России и мире.