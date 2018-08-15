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В Саратове будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве соседки

Новости
В Саратове будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве соседки


Преступление было совершено два месяца назад на территории Ленинского района.

Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, в ночь с 18 на 19 июня 40-летний обвиняемый распивал спиртное в гостях у своей 47-летней соседки в квартире дома по 2-й Прокатной улице. Во время застолья, когда оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, между ними произошла ссора. В ее ходе гость нанес хозяйке жилища не менее пяти ударов ножом в грудь и шею. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник с места преступления скрылся. Спустя два дня тело женщины обнаружила соседка, которая сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

"Благодаря комплексу проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции обвиняемый задержан в кратчайшие сроки и дал признательные показания.

В настоящее время следственными органами собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба.

Фото http://ivanovo.sledcom.ru