В Саратове будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве соседки

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Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, в ночь с 18 на 19 июня 40-летний обвиняемый распивал спиртное в гостях у своей 47-летней соседки в квартире дома по 2-й Прокатной улице. Во время застолья, когда оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, между ними произошла ссора. В ее ходе гость нанес хозяйке жилища не менее пяти ударов ножом в грудь и шею. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник с места преступления скрылся. Спустя два дня тело женщины обнаружила соседка, которая сообщила о случившемся в правоохранительные органы."Благодаря комплексу проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции обвиняемый задержан в кратчайшие сроки и дал признательные показания.В настоящее время следственными органами собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба.Фото http://ivanovo.sledcom.ru