Названы фильмы, которые будут показывать в Ночь кино
Всероссийская акция пройдет с 25 на 26 августа, начало в 20.00.
По информации областного методического киновидеоцентра, показы для жителей Саратова пройдут на двух площадках: в зале Городского дома культуры национального творчества (пл. Орджоникидзе, д. 1) и в сквере «Победа» Ленинского района.
В сквере «Победа» областной киновидеоцентр организует работу губернской кинопередвижки. Таким образом, зрители попадут в «кинотеатр под открытым небом».
Саратовцы, как и жители других регионов России, увидят 3 отечественных фильма – «победителя» народного голосования. В их числе премьера 2017 года – фильм-сказка «Последний богатырь» (реж. Д.Дьяченко, 12+), а также две киноленты, вышедшие в прокат в 2018 году, – «Рубеж» (реж. Д.Тюрин, 12+) и «Танки» (реж. К.Дружинин, 12+).
Организаторы сообщают также, что киносеансы пройдут еще на 34 площадках в 31 муниципальном районе области. С полным списком региональных киноплощадок можно познакомиться на сайте www.sarkvc.ru.
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