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Промышленным предприятиям компенсируют до 70% кредитной ставки на инвестпроекты

Новости / Бизнес



Прием заявок на участие в отборе осуществляется с 30 июля по 20 августа включительно.

Минпромторг России проводит отбор проектов в целях включения в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.01.2014 № 3.

Как поясняет министерство экономического развития области, проекты должны соответствовать следующим требованиям: кредит или облигации на инвестиционные цели должны быть взяты на срок не менее 3 лет, стоимость должна составлять от 150 млн руб. до 7,5 млрд руб. (для участников федерального СПИК до 10 млрд руб.), ввод производственных мощностей по проекту должен был быть осуществлен не ранее 1 января 2017 г. за исключением проектов, реализуемых на основании концессионных соглашений, связанных с организацией сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, по которым ввод производственных мощностей должен быть запланирован или осуществлен после 1 января 2014 г. Помимо этого, кредитные средства должны составлять не более 80% стоимости проекта (требование не распространяется на проекты, финансируемые за счет выпуска облигаций), инвестиционный проект в отраслях гражданской промышленности и по ОКВЭД 2 должен относиться к обрабатывающей промышленности или организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

Прием заявок на участие в отборе осуществляется с 30 июля по 20 августа включительно для проектов, на реализацию которых получен или одобрен кредит в период с 1 января 2017 года.