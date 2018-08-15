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Два переезда в Заводском районе закрываются на ремонт

Новости
Два переезда в Заводском районе закрываются на ремонт


Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 23:00 16 августа до 04:00 17 августа будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 11 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Березина Речка, Заводской район). Проезд возможен через путепровод по ул. Тульской г. Саратов.

С 00:00 18 августа до 05:00 19 августа будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (автодорога Ново-Астраханское шоссе, Заводской район). Объезд возможен через переезд на 6 км ст. Примыкание (ул. 5-й Динамовский проезд, Заводской район).

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.