Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства у несовершеннолетнего
Следователям предстоит изучить личности несовершеннолетних, условия их жизни и воспитания.
Следственным отделом по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних по признакам преступления, предусмотренного
По информации СУ СКР по Саратовской области, 11 июля 16-летний и 15-летний подростки потребовали от 14-летнего жителя Заводского района 3 тысячи рублей, которые якобы он им должен. В случае невыполнения выдвинутых требований злоумышленники угрожали применить к потерпевшему насилие. Воспринимая угрозы реально, юноша передал подозреваемым указанную сумму денежных средств.
По материалам проверки, поступившим из органа внутренних дел, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на изучение личностей подростков, условий их жизни и воспитания, обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следственного управления.