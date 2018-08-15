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Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, юный пешеход»

Новости


Оно проводилось с 8 по 10 августа на территории Саратова.

По информации ГИБДД города, рамках данной операции инспекторами полка ДПС было выявлено 96 нарушений. 46 из них допустили водители, не предоставившие преимущества в движении пешеходам, 50 - сами пешеходы.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части, имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах обозначенных разметкой и знаками. Так и на нерегулируемых пешеходных переходах, и на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, для того чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части. В тоже время обращаем внимание пешеходов на то, что следует знать и всегда соблюдать одно из главных правил: запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности.