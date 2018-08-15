15 августа 2018 22:35 СРЕДА
Новости
18:00 | 15 августа
280 выпускников этого года получат знаки губернатора «За отличие в учебе»
17:11 | 15 августа
Саратовцы увидят уникальный катамаран на солнечных батареях
16:20 | 15 августа
В Саратове будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве соседки
15:23 | 15 августа
Названы фильмы, которые будут показывать в Ночь кино
14:06 | 15 августа
Промышленным предприятиям компенсируют до 70% кредитной ставки на инвестпроекты
12:46 | 15 августа
Два переезда в Заводском районе закрываются на ремонт
11:30 | 15 августа
Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства у несовершеннолетнего
10:13 | 15 августа
Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, юный пешеход»
09:00 | 15 августа
Продолжается формирование шорт-листа фильмов-участников конкурсной программы фестиваля "Киновертикаль"
18:00 | 14 августа
Саратовцы примут участие в факельной эстафете «Бег Мира»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Продолжается формирование шорт-листа фильмов-участников конкурсной программы фестиваля "Киновертикаль"

Новости / Культура
Продолжается формирование шорт-листа фильмов-участников конкурсной программы фестиваля "Киновертикаль"


В этом году поступило рекордное количество заявок – более 450 фильмов от 1905 авторов из 42 российских регионов и 4 стран ближнего зарубежья.

По информации пресс-центра проекта «Малое кино – большое будущее», вчера все внимание отборочной комиссии было приковано к номинации «Моя малая родина». В этом году в ней заявлено 93 киноработы от 271 автора из 28 регионов России и Республики Казахстан. Саратовскую область представили участники из 15 муниципальных районов и Саратова.

Общий объем видеоматериала, с которым познакомились члены отборочной комиссии, составил 9 часов 40 минут.

Увидеть работы, прошедшие в шорт-лист фильмов-участников «Киновертикали-2018», можно будет 1 сентября в официальной группе фестиваля и проекта «Малое кино – большое будущее» в сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kinovertikalsar.