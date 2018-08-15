Продолжается формирование шорт-листа фильмов-участников конкурсной программы фестиваля "Киновертикаль"
В этом году поступило рекордное количество заявок – более 450 фильмов от 1905 авторов из 42 российских регионов и 4 стран ближнего зарубежья.
По информации пресс-центра проекта «Малое кино – большое будущее», вчера все внимание отборочной комиссии было приковано к номинации «Моя малая родина». В этом году в ней заявлено 93 киноработы от 271 автора из 28 регионов России и Республики Казахстан. Саратовскую область представили участники из 15 муниципальных районов и Саратова.
Общий объем видеоматериала, с которым познакомились члены отборочной комиссии, составил 9 часов 40 минут.
Увидеть работы, прошедшие в шорт-лист фильмов-участников «Киновертикали-2018», можно будет 1 сентября в официальной группе фестиваля и проекта «Малое кино – большое будущее» в сети «ВКонтакте»: https://vk.com/kinovertikalsar.