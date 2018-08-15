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Саратовцы примут участие в факельной эстафете «Бег Мира»

Новости
Саратовцы примут участие в факельной эстафете «Бег Мира»

На территории нашего региона ее проведение запланировано на 18-23 августа.

По информации министерства молодежной политики и спорта Саратовской области, эстафета пройдет на территории Дальнего Востока, Урала, в Крыму, Сибири и Европейской части России. Общая протяженность маршрута составит свыше 15 тысяч км. Протяженность маршрута на территории Саратовской области составит более 5 тысяч км.

Основная команда из 15 человек прибудет в Саратовскую область с западной ветки «Тюмень-Ставрополь» (со стороны Пензенской области) 18 августа и сделает остановку в 17.00 в Петровске. 19 августа в 17.00 команда прибудет в Саратов. Встреча участников планируется в районе Делового центра «Кольцо» (г. Саратов, Буровая, 20).

21 августа в 8.30 – 9.00 участники факельной эстафеты отправятся из Саратова (сквер у Театральной площади, у Вечного огня) далее по маршруту в Воронежскую область.

Фото http://itd3.mycdn.me