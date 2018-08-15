Саратовцы приглашаются на "Палитру ремесел"

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Любители путешествий и романтические натуры оценят акварельный класс «Travel sketch», который пройдет 17 августа с 13.00 до 15.00. «Вооружившись» капиллярными ручками участники научатся рисовать эскизы (скетчи) прекрасных уголков мира.Мастер-класс «Цветущие сады» позволит участникам овладеть техникой создания этюдов пастельными мелками и карандашами, а также познакомиться с такими понятиями как композиция, перспектива и цветовые сочетания.Специально для самых юных гостей фестиваля организаторы готовят детский класс «Космические приключения». Малыши смогут полностью отдаться своей фантазии, рисуя акварелью картины звездного неба. Во время творческого процесса профессиональные художники в игровой форме поделятся секретами выстраивания композиции на листе и написания космических сюжетов со своими юными коллегами.В этот же день в 13.00 поклонников современного уличного искусства будет ожидать выступление граффити-художников, которое продолжится выполнением совместной граффити-открытки.19 августа с 11.30 до 13.30 детей от 5 лет ждет занимательный урок «Волшебная пастель». Они освоят одну из самых эффектных и изящных техник создания живописи, узнают, как выбрать правильный тон и фактуру бумаги, как сделать предварительный набросок, придать объем предмету и обучатся методу смешивания цветов.Взрослые также смогут освоить технику сухой пастели и акварели. Все желающие получат заготовленные иллюстрации в паспарту. Выполненные работы станут изящным дополнением домашнего интерьера. Для участия в мастер-классе «Цвет души» необходима предварительная запись https://vk.com/makabisheva. Художественный класс начнет работу в 14.00.В рамках фестиваля саратовцы и гости города смогут посетить выставку художника Ричарда Асаи, уроженца Сейшельских островов, обосновавшегося в Саратове.