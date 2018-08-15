Саратовцы приглашаются на "Палитру ремесел"
17 – 19 августа в Саратове в рамках I межрегионального летнего фестиваля народных мастеров и художников «Палитра ремесел» пройдут выставки и авторские мастер-классы художников, работающие в разнообразных стилях и жанрах.
Любители путешествий и романтические натуры оценят акварельный класс «Travel sketch», который пройдет 17 августа с 13.00 до 15.00. «Вооружившись» капиллярными ручками участники научатся рисовать эскизы (скетчи) прекрасных уголков мира.
Мастер-класс «Цветущие сады» позволит участникам овладеть техникой создания этюдов пастельными мелками и карандашами, а также познакомиться с такими понятиями как композиция, перспектива и цветовые сочетания.
Специально для самых юных гостей фестиваля организаторы готовят детский класс «Космические приключения». Малыши смогут полностью отдаться своей фантазии, рисуя акварелью картины звездного неба. Во время творческого процесса профессиональные художники в игровой форме поделятся секретами выстраивания композиции на листе и написания космических сюжетов со своими юными коллегами.
В этот же день в 13.00 поклонников современного уличного искусства будет ожидать выступление граффити-художников, которое продолжится выполнением совместной граффити-открытки.
19 августа с 11.30 до 13.30 детей от 5 лет ждет занимательный урок «Волшебная пастель». Они освоят одну из самых эффектных и изящных техник создания живописи, узнают, как выбрать правильный тон и фактуру бумаги, как сделать предварительный набросок, придать объем предмету и обучатся методу смешивания цветов.
Взрослые также смогут освоить технику сухой пастели и акварели. Все желающие получат заготовленные иллюстрации в паспарту. Выполненные работы станут изящным дополнением домашнего интерьера. Для участия в мастер-классе «Цвет души» необходима предварительная запись https://vk.com/makabisheva. Художественный класс начнет работу в 14.00.
В рамках фестиваля саратовцы и гости города смогут посетить выставку художника Ричарда Асаи, уроженца Сейшельских островов, обосновавшегося в Саратове.