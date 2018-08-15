Свыше тринадцати тысяч новых рабочих мест создано в Саратовской области с начала 2018 года
По предварительным данным мониторинга, проводимого министерством занятости, труда и миграции области на основании официальных данных, предоставляемых профильными министерствами и администрациями муниципальных районов области, в январе-июле 2018 года на территории области создано 13083 новых рабочих места.
Из них 4804 – в организациях и предприятиях области и 8279 – в сфере индивидуального предпринимательства (в январе-июле 2017 г. – 9272 новых рабочих места, из них 3379 рабочих мест – в организациях и 5893 рабочих места – в сфере индивидуального предпринимательства).