В Саратове пройдет юбилейный фестиваль "Багаевские яблочки"
18 августа, на Яблочный Спас, в 16.00 состоится пятый по счету юбилейный фестиваль «Багаевские яблочки». Он пройдет в селе Багаевка, на территории которого выращивают яблоки знаменитого сорта «Мальт багаевский».
На этот праздник лучшие сельскохозяйственные производители района привозят яблоки из своих садов разных сортов – «Жигулевское», «Улыбка», «Антоновка», знаменитый «Мальт багаевский» и многие другие.
В этом году фестиваль будет проходить по нескольким тематическим площадкам, станет еще масштабнее, расширится и география его посетителей. Для участия в выставке декоративно-прикладного искусства съедутся мастера из соседних уголков области и других регионов: Балаково, Хвалынска, Пензы, Волгограда, Мичуринска Тамбовской области и др. Впервые в мероприятии будет задействован областной Библиобус.
В рамках фестиваля традиционно пройдут презентации муниципальных образований Саратовского муниципального района, ярмарка свежей продукции, дегустация блюд из яблок, а также концертная программа.
Лучшее муниципальное образование получит главный приз фестиваля – «Хрустальное яблоко».