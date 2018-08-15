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В Саратове пройдет юбилейный фестиваль "Багаевские яблочки"

Новости
В Саратове пройдет юбилейный фестиваль "Багаевские яблочки"

18 августа, на Яблочный Спас, в 16.00 состоится пятый по счету юбилейный фестиваль «Багаевские яблочки». Он пройдет в селе Багаевка, на территории которого выращивают яблоки знаменитого сорта «Мальт багаевский».

На этот праздник лучшие сельскохозяйственные производители района привозят яблоки из своих садов разных сортов – «Жигулевское», «Улыбка», «Антоновка», знаменитый «Мальт багаевский» и многие другие.

В этом году фестиваль будет проходить по нескольким тематическим площадкам, станет еще масштабнее, расширится и география его посетителей. Для участия в выставке декоративно-прикладного искусства съедутся мастера из соседних уголков области и других регионов: Балаково, Хвалынска, Пензы, Волгограда, Мичуринска Тамбовской области и др. Впервые в мероприятии будет задействован областной Библиобус.

В рамках фестиваля традиционно пройдут презентации муниципальных образований Саратовского муниципального района, ярмарка свежей продукции, дегустация блюд из яблок, а также концертная программа.

Лучшее муниципальное образование получит главный приз фестиваля – «Хрустальное яблоко».