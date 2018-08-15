Культурный центр им. П.А. Столыпина приглашает на экскурсии в рамках фестиваля «Городские выходные»
С 17 по 19 августа в Саратове вновь пройдет полюбившийся жителям фестиваль «Городские выходные». По традиции, экскурсии по городу в рамках фестиваля будет организовывать культурный центр им. П.А. Столыпина.
В этот раз гостям будет предложено четыре маршрута. Экскурсии проведут профессионалы своего дела Дмитрий Кузнецов, Ольга Сечень и Павел Баркетов. Расписание мероприятий составлено таким образом, чтобы была возможность успеть посетить все экскурсии.
17 августа, пятница
15.00 – «Саратов на перекрестке эпох» - сбор на площади имени П.А. Столыпина (экскурсовод Дмитрий Кузнецов). Маршрут: ул. Первомайская – ул. Соборная – ул. Московская – ул. Радищева;
17.30 – «Саратов купеческий» - сбор на Музейной площади (около входа в Музей краеведения, экскурсовод Ольга Сечень). Маршрут: Музейная площадь – ул. Московская – сквер памяти Первой учительницы);
18 августа, суббота
11.00 – «Город мастеров (рассказ в двух частях о знаменитых саратовцах), часть первая – Царицынские ворота» - сбор на Набережной Космонавтов (около памятника Одноклассники, экскурсовод Павел Баркетов). Маршрут: площадь К. Федина, ул. Октябрьская, ул. Чернышевского, ул. Некрасова, площадь им. А. Пыпина, ул. Чернышевского, завершение - ул. Бабушкин взвоз);
19 августа, воскресенье
11.00 - «Город мастеров (рассказ в двух частях о знаменитых саратовцах), часть вторая - «Унтер-ден-Линден» по-саратовски» - сбор на ул. Бабушкин взвоз (около театра кукол «Теремок», экскурсовод Павел Баркетов). Маршрут: ул. Бабушкин взвоз, ул. Соборная площадь, ул. Соборная, сад «Липки»).