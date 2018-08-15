Материалы проверки по факту применения насилия в отношении несовершеннолетних в Энгельсе приняты к производству следователями территориального подразделения СК
Следственные органы СК РФ по Саратовской области приняты к производству материалы проверки по факту применения насилия жителем города Энгельса, 1976 года рождения, в отношении пятерых несовершеннолетних.
"По предварительным данным, вечером 11 августа 2018 года во дворе жилого дома в городе Энгельсе между несовершеннолетними, 2007-2011 годов рождения, произошел конфликт. Предположительно, местный житель, узнав о том, что ребята причинили его сыну телесные повреждения, пребывая в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, применил к детям насилие.
В настоящее время следователями предпринимаются меры к опросу всех участников конфликтной ситуации для установления полной картины произошедшего и дачи правовой оценки действиям мужчины, позволившего себе применить насилие к детям. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.