Более 77 тысяч тонн молока произведено в хозяйствах Саратовской области
Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области на 13.08.2018 года в сельхозпредприятиях произведено 77,4 тысячи тонн молока, валовой надой молока за сутки составил 381 тонна, надой молока от коровы за сутки составляет 18,1 кг (+1,5 кг к 2017 году).
С начала года у населения закуплено 19,8 тысяч тонн молока.
В производстве молока лидируют Марксовский (35455 тонн), Базарно-Карабулакский (5687 тонн), Калининский (4269 тонн), Татищевский (4121 тонна) и Пугачёвский (4071 тонна) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю по области (18,1 кг) в сельхозпредприятиях Марксовского (26,2 кг), Энгельсского (22,3 кг) и Балашовского (20,3 кг) муниципальных районов.