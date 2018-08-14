После проверки, проведенной ветеринарными специалистами, ликвидирована свалка биоотходов

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Как сообщили в ведомстве, за этот период поступило более 150 обращений по темам, относящимся к компетенции управления. Большая часть вопросов носила консультационный характер. Ряд обращений касались проблем, затрагивающих здоровье людей и экологическую безопасность.Так, в июле текущего года от представителей предприятий, в том числе мясоперерабатывающих, Саратовского района поступило несколько жалоб на «невыносимый запах» на территории, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, занимающемуся сбором и доставкой на ветсанутильзаводы биоотходов.Указанные в обращениях факты несоблюдения ветеринарных норм были подтверждены в ходе внеплановой проверки. Установлено, что на земельном участке без твердого покрытия предприниматель хранил около 10 тонн биологических отходов, с территории распространялся запах разложения.- Предприниматель устранил нарушения - произвел уборку территории и вывоз отходов на ветеринарно-санитарный утильзавод для переработки. После этого место хранения биологических отходов подвергнуто двукратной дезинфекции, - сообщили в управлении.Нарушитель привлечен к установленной законом ответственности.