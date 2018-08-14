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Открывается фотовыставка к 100-летию образования автономной области немцев Поволжья

Новости / Культура
Открывается фотовыставка к 100-летию образования автономной области немцев Поволжья


Она будет работать с 16 по 18 августа в культурном центре «Пионер».

По информации министерства культуры области, история поволжских немцев началась еще во времена Екатерины II, которая в декабре 1962 года подписала манифест «О позволении иностранцам селиться в России и свободном возвращении русских людей, бежавших за границу». Спустя 44 года, 19 октября 1918 года, декретом СНК РСФСР была организованна первая Автономная область. Именно на её основе в 1923 году была организованна Автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья. АССР НП заняла часть территорий Саратовской и Самарской губерний.

К 100-летию со дня образования АССР НП «Московская немецкая газета» подготовила выставку «Немецкое Поволжье. Неоконченная фотолетопись», которую зритель сможет увидеть в центре «Пионер».

На выставке впервые будут представлены фотографии из Государственного исторического архива немцев Поволжья города Энгельса и Российского государственного архива кинофотодокументов Красногорска.

Фотоматериалы выставки будут дополнены репортажами журналистов «Московской немецкой газеты». Они расскажут о том, как изменились немецкие села с тех времен как уехали оттуда все немцы, а так же о том, как живут поволжские немцы в современной России.